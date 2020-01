Série A : Cristiano Ronaldo et la Juve en tête du classement

Champion en titre, la Juventus de Cristiano Ronaldo affûte bien ses armes pour décrocher un nouveau trophée de la Série A. La Vieille Dame trône à la tête du classement actuel de la saison en cours avec 51 points devant l’Inter Milan(47 points).

Pour ses 5 dernières sorties, la troupe Maurizio Sarri n’a perdu aucun match. Elle compte 5 victoires. Avec un Cristiano Ronaldo impeccable qui marque avec une régularité incroyable, ces dernières semaines, la Juventus occupe la première place de la Série A, avec 51 points en cette 20e journée du championnat. A sa suite, vient l’Inter Milan avec un total de 47 points et deux victoires lors de ces 5 derniers matchs.

Lazio Rome (45 points), As Roma (38 points) et Atalanta (35 points) viennent respectivement en 3e, 4e et 5e places devant l’AC Milan, 6e du classement avec 31 points. Plus loin, on retrouve Naples (11e) de l’incontournable défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly, avec 24 points, tandis que Genoa (20e) ferme le classement avec 14 points.

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour découvrir le classement complet: https://www.eurosport.fr/football/serie-a/standing.shtml