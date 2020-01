Sénégal: «…zéro déchet », le nouveau programme de Macky Sall

Dans son discours à la nation le mardi 31 décembre 2019, le président Macky Sall a annoncé un programme gouvernemental qui vise à rendre plus propre le Sénégal avec zéro déchet.

Dénommé « Sénégal zéro déchet, le Sénégal propre », le programme annoncé par le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall sera accompagné d’une Brigade spéciale de lutte contre les encombrements et la modification des amendes pour encombrement de la voie publique.

« Comme vous le savez, le Gouvernement a déjà engagé les opérations de désencombrement. Elles seront poursuivies sur l’ensemble du territoire national avec l’appui de l’administration et des collectivités territoriales. Un programme d’aménagement paysager urbain, de traitement et de valorisation des déchets, sera aussi mis en place sans délai, pour des villes vertes, zéro déchet », a déclaré le président Macky Sall lors de son discours marquant la fin de l’année 2019.

Ce programme annoncé par Macky Sall intervient dans un contexte où, plusieurs pays de la sous-région ont déjà initié des projets à caractère national pour rendre plus propre leur différentes nations. Marchant dans ce sciage, on pourrait citer le Nigéria qui a déclaré la guerre à la défécation à l’air libre en 2019 et vise un « Nigéria propre et sans déchet en 2020 ».