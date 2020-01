Sénégal: plus de 342 milliards déboursés au profit de Ziguinchor

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Sénégal Émergent, le président Macky Sall a déboursé une enveloppe de plus de 342 milliards Fcfa au profit de la région de Ziguinchor, une ville de 205 294 habitants en 2013 du sud du Sénégal.

Zinguinchor, la porte d’entrée de Casamance est une ville aux potentiels énormes. Une chose dont le président sénégalais qui accorde une attention particulière à cette région dans la définition et l’exécution des politiques publiques en est bel et bien conscient. Selon senenews, Macky Sall vient d’accorder une enveloppe financière de 342.167.523. 027 FCFA à Ziguinchor pour contribuer à améliorer les conditions de vie des populations de la région. Cet effort financier du gouvernement au profit de cette région, s’inscrit dans la vision du chef de l’Etat Macky Sall de promouvoir le Plan Sénégal Émergent et contribuer à améliorer les conditions de vie des populations de Ziguinchor.

Pour rappel, plusieurs projets sont déjà en cours dans cette régions comme le projet d’appui à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes de 18 milliards de FCFA. A noter que des formations pour accompagner la vision du gouvernement seront bientôt données aux populations de la région par des cadres du gouvernement.

Qu’est ce que le Plan Sénégal Emergent (PSE)?

Le Plan Sénégal Emergent (PSE) est une stratégie décennale sur la période 2014-2023, adossée à une vision, celle d’un Sénégal émergent à l’horizon 2035 à travers trois axes stratégiques qui sont (i) la transformation structurelle de l’économique et de la croissance, (ii) le capital humain, protection sociale et développement durable et (iii) la gouvernance, institutions, paix et sécurité. Le PSE est porté par un Plan d’Action Prioritaire (PAP), lui-même scindé en deux phases. La phase 1 (2014-2018) a permis d’enregistrer des résultats satisfaisants dans l’ensemble des secteurs et cette phase 2 (2019-2023) s’annonce comme une continuité mais avec une implication plus forte du secteur privé.