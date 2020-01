Sénégal: Me El Hadj Diouf annonce sa candidature à la présidentielle de 2024

Le célèbre avocat et homme politique sénégalais Maître El Hadj Diouf a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle qui se tiendra en 2024. Ainsi, l’homme de droit se positionne comme un sérieux successeur de Macky Sall.

Dans un entretien accordé au quotidien l’Observateur, l’avocat sénégalais Me El Hadj Diouf a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024 et invite les membres de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY) à le porter. « Je leur tends la main et je leur demande de me soutenir. La coalition Bby a été créée en 2012 pour élire Macky Sall, aujourd’hui, il doit nous rendre la pièce de notre monnaie (…). J’ai l’expérience pour diriger le Sénégal et j’ai toujours défendu les grandes causes, au point qu’on me surnomme l’avocat du peuple », a-t-il argué.

La question du troisième mandat!

Mettant en avant ses atouts, l’un des plus grands avocats sénégalais n’a pas omis la polémique portant sur un probable troisième mandat de l’actuel chef du d’Etat. A l’en croire, la constitution de 2016 a évacué cette épineuse préoccupation. « La question du mandat est déjà réglée par la constitution. C’est trop clair : nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs » s’est-il justifié. D’après lui, toute autre interprétation de la loi fondamentale ne serait qu’une tricherie. Au Sénégal, la classe politique se montre très mobilisée à environ quatre ans de la présidentielle de 2024. L’actuel chef d’Etat Macky Sall, bien qu’il soit au début de son deuxième et dernier quinquennat entretient un mystère sur un éventuel troisième mandat. Question qui suscite de vives polémiques à Dakar.