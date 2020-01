Sénégal: le pays s’active contre le mystérieux coronavirus

Détecté en décembre 2019, le mystérieux coronavirus a fait au moins 9 morts en Chine et des centaines de personnes infectées. Déjà, un cas de personne infectée a été enregistré aux Etats-Unis et le risque d’extension dans d’autres pays est imminent. Craignant un risque de mutation, le Sénégal a pris des mesures épidémiologiques pour se prévenir contre d’éventuels dangers sanitaires.

A l’instar de la France qui a mis en place un dispositif de surveillance renforcée, destiné à détecter d’éventuels cas importés, le ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, ne souhaite pas être surpris par le risque de mutation imminent du nouveau virus qui a déjà fait au moins 9 morts et plus de 440 personnes infectées en Chine. Dans un communiqué rendu public cette semaine, le ministère en charge de la santé au Sénégal recommande plusieurs mesures de préventions contre ce virus qui cause à une allure exponentielle des cas de pneumonies (infection aiguë des poumons).

La transmission humaine étant confirmée pour ce nouveau virus meurtrier, le ministère en charge de la santé du Sénégal indique dans son communiqué que « conformément au règlement sanitaire international et compte tenu des flux migratoires de part et d’autre », le Sénégal a préconisé plusieurs mesures, parmi lesquelles le « renforcement de la surveillance épidémiologique dans tout le territoire national, avec un accent particulier aux entrées aériennes, notamment les aéroports ».

Sensibilisation et la mise à disposition d’un numéro vert en cas d’infection…

Toujours dans l’objectif de prévenir et de lutter efficacement contre le nouveau virus en cas d’infection, le ministère en charge de la santé au Sénégal privilégie également la diffusion de l’information portant sur l’apparition de ce nouveau type de coronavirus, « à l’intention des agents de santé, avec l’envoi des fiches techniques sur la maladie aux districts sanitaires, aux régions médicales et à l’ensemble des établissements publics de santé ». A cela s’ajoute la sensibilisation « des populations par les principaux canaux, en les invitant à renforcer les mesures de prévention individuelle ».

Aussi, le ministère de la Santé et de l’Action sociale, recommande-t-il, aux populations de « se rendre auprès de la structure sanitaire la plus proche dès qu’on présente une maladie respiratoire de survenue brutale », rapporte senenews. Le même ministère annonce par ailleurs que les populations peuvent appeler le numéro vert 800 00 50 50, pour entrer en contact avec le Service national de l‘éducation et de l’information pour la santé, pour des « informations complémentaires ».

D’où est parti le virus ?

Le foyer de l’épidémie est un marché de la ville de Wuhan (Huanan South China Seafood Market) spécialisé dans la vente de fruits de mer et de poissons, où plusieurs patients contaminés travaillaient. Il a été fermé depuis le 1er janvier et des opérations de décontamination ont eu lieu, indique l’AFP. Selon le site anglophone Science Mag, des médias chinois ont rapporté que certains vendeurs du marché commercialisaient également des animaux vivants, notamment des oiseaux et des serpents.

Quels sont les symptômes de cette maladie ?