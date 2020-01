Sénégal: la Sonacos licencie 1050 de ses employés

Send an email

En difficultés de collectes de graines d’arachides, la Sonacos a remis des préavis de licenciement à 1050 de ses agents, selon le journal EnQuête.

Triste nouvelle pour les agents de la société Sonacos. Le Directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, va devoir licencier plus de 1000 pères et mères de familles le 31 janvier prochain. Les concernés à qui des préavis ont déjà été adressés, avaient paraphé des contrats de 6 mois avec la Sonacos. Il s’agit de 200 travailleurs de l’usine de Diourbel, 350 à Kaolack et 500 à Ziguinchor. D’après l’EnQuête, la décision de la Sonacos se justifie par la campagne de commercialisation arachidière 2019-2020 qui ne fournit pas les résultats escomptés. La Sonacos n’a réussi à acheter que 10 000 tonnes de graines en un mois.

Sonacos, anciennement Suneor, est la première société agroalimentaire du Sénégal, principal partenaire des agriculteurs de la filière arachide du Sénégal et première société d’huiles de table du Sénégal.