Sénégal : Khalifa Sall refait surface avec un agenda chargé

Muet depuis quelques semaines, l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, apparaît désormais sur les radars médiatiques. Le candidat recalé à la présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal, est annoncé en France et en Arabie Saoudite.

Incarcéré à la prison de Rebeuss puis libéré grâce à l’indulgence de Macky Sall, fin décembre 2019, le leader de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal serait en voyage pour la France. Selon son agenda, Khalifa Sall va également fouler le sol de l’Arabie Saoudite pour un détour à la Mecque. C’est la première fois que Khalifa Sall voyage après sa sortie de prison.

Khalifa Sall a-t-il renoncé à la lutte politique?

Condamné à 5 ans de prison fermes et déposé en mars 2017, pour détournement de deniers publics, l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, a recouvré la liberté depuis le dimanche 29 septembre 2019 grâce à l’indulgence du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, qui a usé des prérogatives que lui concède la constitution pour gracier son opposant. « Je rends grâce à Dieu et remercie tous les Sénégalais », a déclaré Khalifa Ababacar Sall à son arrivée à la maison familiale, aux Parcelles Assainies. Des jours plus tard, il a animé une conférence de presse à l’issue de laquelle il donne l’impression d’être entre l’optimisme et le manque d’assurance.

« Je vous retrouve encore plus déterminé », a-t-il lancé à la foule, dans la soirée du lundi 21 octobre 2019 avant de déclarer avoir « puisé une énergie nouvelle » pour poursuivre son « engagement politique » sans pour autant laisser un mot d’ordre ou du moins fixer des directives à suivre. Depuis, le leader de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal est plongé dans un mutisme incroyable. A-t-il abandonné la lutte politique?