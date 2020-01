Sénégal – Dialogue national: voici la modique somme réservée à chaque participant

Send an email

Les participants au dialogue national du Sénégal auront une indemnité de transport. La modique somme est 5000 fcfa.

Les participant qui ont réclamé des perdiems ou remboursement de frais (transport et déjeuner) pour pouvoir prendre part aux réunions du Comité de pilotage du Dialogue national, ont eu gain de cause. Ils peuvent désormais pousser un ouf de soulager. Selon l’Obs, une enveloppe de 5.000 fcfa sera octroyée à chaque participants en guise d’indemnité de transport après chaque réunion du dialogue national.

« On nous donne comme remboursement de déplacement 5000 F Cfa par personne. Pourquoi l’accepter pour la Commission politique et non pour le Comité de pilotage ? C’est insensé », confirme Déthié Faye cité par senenews.

Initié par le Président Macky Sall après sa réélection, le dialogue national vise à transcender tous les clivages et les blocs. Soulignons que les principaux leaders de l’opposition à l’instar de Ousmane Sonko, Idrissa Seck et Abdoulaye Wade ne participent pas à ce dialogue national.