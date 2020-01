Sénégal-dialogue national: des participants réclament des perdiems

Send an email

Au Sénégal, les participants au dialogue national, initié par le Président Macky Sall, réclament des perdiems ou remboursement de frais (transport et déjeuner) pour pouvoir prendre part aux réunions du Comité de pilotage du Dialogue national, rapporte senenews.

« Certains n’osent pas le dire, mais la question du remboursement des transports est inquiétante pour beaucoup d’entre nous. Si certains membres ont la possibilité de venir répondre aux réunions, d’autres sont confrontés à des problèmes financiers parce qu’obligés de mettre entre parenthèses leurs activités », a déclaré Saër Tambédou, représentant des marchands ambulants.

Pour ces participants, le perdiem est important pour compenser leurs efforts financiers: « Je demande que l’argent réservé à louer les salles d’hôtels puisse servir de perdiems aux participants », a suggéré Saër Tambédou.

Le démarrage des travaux du comité de pilotage du dialogue national a été marqué, mardi dernier, par des controverses et des questions sans réponses. Des leaders de l’opposition, à l’instar de Ousmane Sonko, Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, ne participeront pas à ce dialogue national qui vise à transcender tous les clivages et les blocs ».