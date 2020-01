Sénégal: 3 étudiants condamnés à 18 jours de prison ferme pour prostitution

Trois étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) sont arrêtés pour prostitution masculine et non inscription au fichier sanitaire et social. Selon la presse locale, les mis en cause ont écopé de 18 jours de prison ferme suite à un procès tenu le jeudi 02 janvier 2019 au tribunal des flagrants délits de Dakar.

P. C. Dieng, B. Guèye et A. A. Kennet, tous étudiants à l’Ucad ont écopé d’une peine de 18 jours de prison ferme. Selon le journal l’As rapporté par SeneNews, ces étudiants sont tombés dans les mailles de la justice pour incitation à la débauche et non inscription au fichier sanitaire et social.

Pour mettre la main sur les prévenus, des agents de sécurité se sont fait passer pour des clientes et devaient payer 20 000 fcfa la passe. La scène s’est déroulée dans un hôtel.