Selena Gomez fait son come-back avec une décision décevante

Selena Gomez signe son retour sur la scène, après tant d’années d’absence. Elle a en effet dévoilé son nouvel album « rare » ce vendredi 10 janvier 2020. Elle a également profité de l’occasion pour faire quelques confidences à ses abonnés.

Après quelques temps d’absence , la star américaine, Selena Gomez a fait son retour sur la scène ce vendredi 10 janvier 2020. Elle a fait sortir « Lose you to love me » l’un des titres les plus poignants et personnels de son nouvel album « Rare ». Pour reprendre complètement sa vie en main, Selena Gomez a décidé de s’éloigner d’Instagram durant un moment indéterminé car elle estime que ce réseau social est nuisible à la santé. « Je suis revenue sur Instagram parce que j’allais sortir un nouvel album et j’ai dit à ma meilleure amie l’autre jour que j’allais supprimer l’application bientôt. », a déclaré la star américaine au cours de la promotion de son troisième album. Cette nouvelle aura certainement d’impact négatif sur ses plus de 165 millions de followers.

A Lire Aussi:Clara Morgane charme ses fans avec sa nouvelle coupe capillaire (photo)