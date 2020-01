Sécurité: les actions du Gl Sékouba Konaté pour la stabilité en Libye saluées

Depuis quelques temps le Général Sékouba Konaté, ancien président intérimaire de la Guinée mène des actions en faveur de la paix et de la sécurité en Libye. Ses actions ne passent pas inaperçues aux yeux de certaines personnalités libyennes. C’est le cas du Maréchal Khalifa Haftar qui a salué, à travers le ministre des Affaires Étrangères, les actions du Général guinéen.

Le Général Sékouba Konaté a reçu les remerciements des autorités libyennes qui reconnaissent et saluent ses actions en faveur de la paix et de la sécurité durable dans le pays. Par correspondance, le ministre des Affaires Étrangères de l’homme de l’Est libyen a remercié Sékouba Konaté pour ses « efforts déployés au niveau régional et international pour soutenir la cause du peuple libyen ».

Lors d’une visite à Bengazi en Août 2019, l’ancien président intérimaire de la Guinée a mis l’accent sur les progrès réalisés par les autorités libyennes dans la lutte contre le terrorisme. Il a salué les actions fortes menées par le Maréchal Khalifa Belqasim Haftar et la communauté internationale contre le terrorisme et le Daech.

Sékouba Konaté engagé contre le terrorisme

Par plusieurs actions, Sékouba Konaté a montré son engagement contre le terrorisme en Afrique et dans le monde. « Le terrorisme sous toutes ses formes sera vaincu ! Il ne triomphera pas », a-t-il lancé au lendemain du Sommet de Pau. Quelques jours après, le Général Sékouba Konaté s’est félicité des résolutions prises lors du Sommet de Berlin sur la Libye. Selon lui, ce Sommet est « un mas important pour la paix ». « Ces engagements sont importants. Ensemble, la paix est possible en Libye. J’encourage la communauté internationale et l’Union africaine à poursuivre leurs efforts pour parvenir à une paix durable », avait-il déclaré.