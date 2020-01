Scandale de Jeffrey Epstein: la protection sécuritaire du prince Andrew retirée

Send an email

Le prince Andrew, 59 ans, fils préféré de la reine Elizabeth II ne bénéficiera plus d’une protection policière, en raison de son rôle dans le scandale de Jeffrey Epstein.

Le Home Office a recommandé selon Evening Standard que la sécurité du duc d’York soit retirée puisuq’il a été contraint de se retirer de ses fonctions publiques en raison de son rôle dans le scandale de Jeffrey Epstein. « Il est devenu clair pour moi ces derniers jours que les circonstances de mes liens passés avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille », a écrit le prince Andrew dans un communiqué publié par Buckingham Palace, mercredi 20 novembre 2019.

Depuis l’abandon de ses fonctions royales, le prince Andrew est en retraite forcée à cause d’une une interview désastreuse qu’il a accordée à la BBC sur le scandale Jeffrey Epstein. « Une décision finale sera prise par le ministre de l’Intérieur Priti Patel et le Premier ministre », rapporte le Standard relayé par The Mirror. «Les responsables de la sécurité royale ne peuvent pas émettre de chèque en blanc pour quiconque n’a pas de rôle public dans un avenir prévisible. La protection armée 24 heures sur 24 coûte très cher. Le Met est obligé de revoir la position pour s’assurer qu’elle est justifiée. » a confié une source très proche de la famille royale au média.

Le prince Andrew au coeur d’un scandale sexuel

Le prince Andrew est accusé par Virginia Roberts, l’une des victimes présumées de Jeffrey Epstein. La victime révèle avoir été payée pour avoir des relations sexuelles avec le deuxième fils de la reine Elizabeth II alors qu’elle avait 17 ans en 2001. Avant que son interview avec BBC n’envenime la situation, le prince Andrew a toujours nié avoir rencontré cette femme, malgré l’existence d’une photo les rassemblant.