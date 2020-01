Scandale au Maroc: le roi Mohamed VI s’est fait voler ses montres de luxe au palais royal

Mohammed VI, le Roi du Maroc, s’est fait voler des montres de grande valeur. Les vols ont eu lieu dans un des ses palais, apprend-on de sources concordantes. Au moins 25 personnes sont actuellement interpellées pour leur implication présumée dans ce vol.

Au Maroc, un nouveau scandale vient d’éclater au beau milieu du palais royal de Rabat. Le roi Mohammed VI a été victime d’un vol de bijoux. L’information de la presse marocaine est relayée par le quotidien espagnol “El Pais”. Selon la presse marocaine et espagnole, au moins 25 personnes sont actuellement jugées à Rabat pour avoir participé au vol de plusieurs montres de valeur appartenant à Mohammed VI. Ces personnes ont été notamment accusées d’“abus de confiance et de vol qualifié” après que le ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie a déposé une plainte au sujet de la “disparition de plusieurs montres de valeur dans des circonstances étranges”. Parmi les prévenus figurent un ex-employé du palais royal de Marrakech, un agent de sécurité et plusieurs bijoutiers. Selon El País, les médias marocains affirment “qu’une femme qui travaille au palais est le principal suspect”. En effet, Yabiladi rappelle que le roi Mohammed VI possède une collection de montres de luxe, “dont la plus célèbre est une pièce unique de la marque suisse Patek Philippe d’une valeur de 1,2 million d’euros”.En septembre 2018, les réseaux sociaux s’étaient fait l’écho “d’une photo du monarque avec ce bijou”, ajoute El País. Montée en or blanc, cette montre est incrustée de 1 075 diamants. L’accusation ne dit pas si cette montre fait partie des objets volés.

Cette information voit le jour une semaine seulement après que le palais de Mohammed VI ait été secoué par une nébuleuse en rapport avec une affaire de dopage ayant frappé l’athlétisme mondial. Il s’agit d’une Cartier acquise grâce à des sommes perçues de façon frauduleuse par le fils de l’ancien patron de l’IAAF et qui s’est retrouvée au bras d’une nièce de Mohammed VI.