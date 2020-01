Sandrine, 36 ans, amputée des deux pieds et des doigts à cause de sa cup menstruelle

Sandrine, infirmière de 36 ans, a été victime d’un choc toxique suite à l’utilisation d’une coupe menstruelle. La jeune femme a été amputée des deux pieds et d’une partie des doigts.

Sandrine Graneau a perdu ses deux pieds et une partie de ses doigts à la suite d’un choc toxique lié à l’utilisation d’une coupe menstruelle. C’est le média français le Parisien qui a rapporté le triste témoignage de la jeune femme victime du choc toxique. Elle ne portait pas de tampon mais une coupelle menstruelle. Mais, sa cup menstruelle – une coupe en silicone qui permet de recueillir le sang dans le vagin pendant les règles – a été le terreau du développement d’une bactérie dangereuse qui s’est propagée rapidement dans son corps.

« Quand j’entends que l’infection est liée à un mésusage des cups et tampons par les femmes, cela me met hors de moi, tant les informations que l’on nous donne varient. Prenez les cups, selon le fabriquant, il est écrit sur les notices que l’on peut les garder 4, 6, 8 ou 12 heures ! Comment on s’y retrouve là-dedans ? Pourquoi un temps d’utilisation clair et net n’est-il pas indiqué en gros ? » s’interroge-t-elle dans « Le Parisien ». C’est en avril 2019 que cette infirmière a utilisé une cup. « C’est d’abord l’histoire d’une maman qui se couche un soir comme tous les autres et se réveille 5 jours plus tard dans un service de réanimation. Ce qu’elle ne pensait au départ qu’une petite douleur dans le ventre s’avérait être en fait le début d’un choc toxique », raconte-t-elle sur la page Facebook de l’association qu’elle a créée depuis, « Dans mes baskets ». Les médecins ont réussi à éradiquer la bactérie et ont permis que Sandrine reste en vie, son quotidien a radicalement changé. « Malheureusement, les lourds traitements qui lui auront permis de rester en vie ont un coût : ses doigts et ses pieds n’ont plus été irrigués normalement. Des plaies et des nécroses les ont envahis ; elle ne les reverra plus », écrit-elle avec émotion.

[VIDÉO] Victime d'un choc toxique lié à sa cup menstruelle, Sandrine, 36 ans, a été amputée des pieds et d’une partie des doigts. Elle prend la parole, ni pour faire peur, ni pour dire d’y renoncer, mais pour que chacune soit mieux protégée > https://t.co/dlD3TMk3D4 pic.twitter.com/vOm7aSKvfR — Le Parisien (@le_Parisien) January 21, 2020

SCT ou Syndrome du Choc Toxique : de quoi s’agit-il ?

Le Syndrome du Choc Toxique est une maladie infectieuse rare et aiguë, potentiellement mortelle, provoquée par la libération de bactéries dangereuses dans le sang. Elle peut rapidement affecter plusieurs organes comme le foie, les poumons et les reins et une aide médicale est nécessaire aussitôt que possible. Potentiellement mortelle, elle est causée par une bactérie qui pénètre dans la peau puis dans la circulation sanguine, semblable au staphylocoque doré. Celle-ci peut être attrapée, comme un staphylocoque, dans une plaie infectée suite à une blessure, une intervention chirurgicale, ou par voie vaginale dans le cas de l’utilisation de tampons. Le choc toxique n’est pas toujours lié à l’utilisation de tampons hygiéniques, mais environ la moitié des cas de SCT concernent des femmes et des jeunes filles lors de la période des règles.