Samuel Eto’o dans une louche affaire? Rémy Ngono accuse le « pichichi »

Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, le journaliste camerounais Remy Ngono s’en est pris à l’ancienne gloire des Lions Indomptables du Cameroun Samuel Eto’o. Le journaliste sportif et ancien chef de chaîne de la Radio Siantou, dénonce un réseau qu’aurait entretenu l’ancien footballeur camerounais Samuel Eto’o et qui aurait conduit de nombreux enfants tout droit vers la perdition.

« Exploitation des mineurs« , telle est l’accusation qu’a porté Rémy Ngono contre Samuel Eto. S’il n’a pas souhaité aller plus loin dans les détails dans cette affaire sensible, Rémy Ngono a fait certaines révélations qui certainement, ne feront pas de bonnes publicité à son compatriote. Selon ses propos, Samuel Eto’o aurait entretenu un réseau qui aurait conduit à la déperdition de nombreux enfants: «Vivants ou morts, ils ne reviendraient jamais. On peut être bon père, mais on ne devrait jamais prendre les enfants des autres. On peut être bon père, mais on ne devrait pas mettre les enfants des autres dans une situation de précarité hostile aussi dangereuse juste pour les affaires», a-t-il déclaré.

« J’ai juré de ne jamais entré dans les duperies. Je ne vais jamais demander à Samuel Eto’o d’aller s’occuper de son enfant. Mais je vais demander à Samuel…Vous avez pris des Camerounais, des jeunes camerounais entre 10 et 12 ans. Ce qui est une exploitation de mineur, un crime pour l’humanité. Comment est-ce que les autorités camerounaises ont laissé des enfants de cette envergure-là voyager. Où se trouvent-ils? Quel est leur avenir? Toujours dans le business», s’interroge le consultant de Radio France Internationale qui accuse la légende camerounaise d’affairisme.

Des enfants placés sous tutelle…

Tout en précisant qu’il n’a aucune divergence avec Samuel Eto’o, Rémy Ngono a déclaré qu’il reviendra plus en profondeur sur cette affaire sensible. «Je n’ai pas de problème personnel avec qui que ce soit. Mais je suis toujours la bouche de ceux qui ne peuvent pas exprimer leur colère. De ceux qui peut-être sont dans l’hiver entrain de trimer à gauche ou à droite. Et quand je sais que ces enfants ont été placés sous tutelle de Meçales, l’avocat d’Eto’o et que par la suite, c’est la fille de l’avocat qui a repris cela», a-t-il conclu.