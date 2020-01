Sahel: 15 terroristes tués dans une série d’opérations conjointes Barkhane et forces locales

Les forces armées françaises ont annoncé jeudi que les soldats de la force opérationnelle Barkhane au sahel, ont dirigé plusieurs offensives contre des terroristes conjointement avec les forces locales.

Selon un communiqué publié jeudi, les opérations ont commencé depuis le 2 janvier 2020. Plus de 1 000 soldats du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de la Force conjointe du G5 Sahel (FCG5S) et de Barkhane ont participé à des actions dans la région de Liptako-Gourma – couvrant une partie du Mali, du Niger et du Burkina Faso, indique le Communiqué du 16 janvier. La moitié des troupes impliquées provient de partenaires locaux.

En coordination avec les forces partenaires, Barkhane a été «chargé de contrôler le secteur Tessit , et plus largement une grande partie de la partie orientale du Gourma», et avec les forces armées maliennes contrôlait le secteur In-Delimane dans le Liptako, tandis que le FCG5S était chargé de la reconnaissance et du contrôle du sud, rapporte thedefensepost.com. « La coordination et l’attribution d’un secteur pour chaque force ont permis de couvrir une large zone », déstabilisant les réseaux des groupes terroristes armés et bloquant leurs flux logistiques, a précisé le communiqué.

Plusieurs terroristes tués et des armes saisies

L’opération a été marquée par une opération héliportée impliquant près de 150 soldats français «qui a permis de peigner une vaste zone près de la frontière burkinabé pendant plusieurs jours». Selon thedefensepost.com, tout au long de l’opération, le FCG5S a bloqué tout insurgé cherchant à s’échapper de l’autre côté de la frontière.

«Ces opérations ont permis de mettre hors de combat une quinzaine de terroristes et de saisir ou détruire trois camionnettes, sept motos, une vingtaine d’armes dont PKM (mitrailleuses), 10 AK-47 (fusils d’assaut), plus de 4 500 munitions et divers autres matériaux », a déclaré le ministère, ajoutant qu’un drapeau de l’Etat islamique avait également été saisi. «Ces opérations, comme les précédentes, contribuent à drainer les ressources des groupes terroristes armés et à perturber leur logistique, affaiblissant ainsi l’ensemble de leur organisation.»