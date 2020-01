Sadio Mané : « je ne suis pas roi d’Afrique »

Porté en triomphe lors des CAF Awards tenus mardi à Hurghada en Egypte, Sadio Mané est devenu le meilleur joueur africain de l’année. Une distinction pour laquelle le Sénégalais se dit fier de l’avoir obtenu mais ne veut pas être traité de roi de l’Afrique.

Modeste en toute circonstance! Une fois encore, Sadio Mané a montré à la face du monde sa grande humilité. Présent mardi à Hurghada en Egypte où il a été sacré Ballon d’or africain 2019, le sénégalais à assisté à la traditionnelle séance de photos. C’est alors qu’un journaliste commence à l’appeler « Roi » en faisant allusion à son trophée de meilleur joueur africain de l’année. Mais au lieu de s’enflammer et monter sur ses grands chevaux comme le ferait n’importe quel joueur à sa place, l’ailier de Liverpool s’est montré très modeste. « Non, non, non, je ne suis pas roi », a-t-il répondu au journaliste. Sacré personnage!