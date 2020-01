Send an email

Sadio Mané : « A la place du Ballon d’or, j’aurais préféré la CAN »

Vainqueur du Ballon d’or africain, Sadio Mané aurait aimé troquer son trophée contre la Coupe d’Afrique perdue face à l’Algérie. De toute son histoire, le Sénégal n’a jamais soulevé la prestigieuse coupe tant convoitée sur le continent.

Auteur d’une saison 2018-2019 plus qu’élogieuse, Sadio Mané peut prétendre dîner à la table des grands joueurs du monde. Co-meilleur buteur de la Premier League, vainqueur de la Ligue des champions et meilleur buteur africain durant l’année civile 2019, le Sénégalais a récemment remporté le Ballon d’or africain qui fait de lui le meilleur joueur sur le continent. Une panoplie de distinctions qui démontre que l’ailier de Liverpool est incontestablement l’un des meilleurs joueurs du monde.

La seule fausse note sur le palmarès du joueur est la finale de la CAN perdue face à l’Algérie. En effet, vainqueur de tous leurs matchs durant cette 32è édition de la compétition, les Lions de la Téranga ont buté en finale sur la solide équipe des Fennecs menée par l’attaquant de Manchester City Riyad Mahrez. Un but précoce de Baghdad Bounedjah (1-0, 2è) a condamné les Sénégalais qui ne sont jamais parvenus à revenir au score avant le coup de sifflet final. Interrogée par le journal sénégalais Record, la star de Liverpool a confié qu’elle aurait préféré le titre continental au Ballon d’or africain. « Aujourd’hui, plus que le Ballon d’Or, j’aurais préféré que ce soit la Coupe d’Afrique des nations (…), parce que ce trophée continental est le rêve de tout un peuple », a-t-il affirmé. La prochaine Coupe d’Afrique aura lieu en 2021 au Cameroun. L’occasion pour Sadio Mané d’offrir au Sénégal son premier trophée continental ?