Rwanda: Paul Kagame supprime les visas d’entrée pour plus de 90 pays dans le monde

Présent à Londres pour le sommet Afrique-Royaume-Uni, le président rwandais Paul Kagame a annoncé qu’au-delà du continent africain, il ouvrait les portes de son pays aux Etats membres de l’Organisation internationale de la Francophonie, mais également à ceux du Commonwealth, organisation que le Rwanda a rejoint en 2009.

Ce lundi 20 janvier à Londres, s’est tenu le premier sommet Grande-Bretagne-Afrique, sur les investissements, à quelques jours du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, à la fin du mois. Vingt-et-un pays africains étaient représentés dont seize par leurs chefs d’État. Au centre des discussions: les investissements et les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l’Afrique. Et le président rwandais Paul Kagame, également présent à ce sommet, n’a pas l’intention de laisser passer cette porte d’investissement ouverte par la sixième puissance économique mondiale.

Selon le président Paul Kagamé, le gouvernement rwandais envisage de supprimer les frais de visa pour les citoyens du Commonwealth, de l’Union Africaine ainsi que ceux de l’Organisation internationale de la Francophonie durant leur séjour dans le pays. Ce qui fait un total d’environ 90 pays. « Le Commonwealth est une communauté de valeurs, toujours d’actualité pour le monde d’aujourd’hui. Plus du tiers de ses États membres sont africains. Ce sont les raisons pour lesquelles le Rwanda a choisi d’adhérer en 2009 (…) À cet égard, nous envisageons bientôt d’exempter les citoyens du Commonwealth, ainsi que l’Union africaine et la Francophonie, du paiement des frais de visa lors de leur entrée au Rwanda », a déclaré le président Paul Kagame.

La politique migratoire de Paul Kagamé

En effet, en 2017 déjà, Kigali avait promis assouplir sa politique migratoire, dès janvier 2018. Les autorités avaient promis que tous les voyageurs du monde entier pouvaient séjourner au « pays des mille collines » durant 30 jours, sans disposer d’un visa. Une note circulaire des services de l’immigration parue en date du 16 novembre 2017 annonçait la suppression de visa aux citoyens du monde entier. Cette mesure devrait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

En juin prochain, le Rwanda accueillera d’ailleurs la 26e réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (Chogm). Le Rwanda est reconnu comme un des pays qui milite pour la libre circulation des personnes et des biens au sein de l’Union africaine et le premier sur le continent à supprimer les visas pour les voyageurs, conformément à une directive inscrite dans l’agenda de l’Union africaine. Le Bénin est le seul pays africain a avoir emboîté le pas au Rwanda, en ce qui concerne la suppression des visas sur le continent africain.