Russie-révision de la constitution: voici les amendements proposés par Vladimir Poutine

Le président russe, Vladimir Poutine, veut aller très vite dans la procédure de modification de la constitution. Lundi soir, il a déposé à la Douma ses amendements sur le projet.

La procédure de modification de la constitution est enclenchée en Russie. Moins d’une semaine après l’annonce du président Poutine, les amendements ont été déposés au parlement, à en croire son président. Selon le nouveau projet, le rôle du Parlement est renforcé dans la nomination du Premier ministre. Il limite également les mandats présidentiels à deux, au lieu de deux successifs. Le chef du Kremlin a également procédé à la création du Conseil d’Etat. Un organe qui sera chargé de déterminer les principales orientations de la politique intérieure et extérieure et les domaines prioritaires de développement économique et social du pays.

A la réception de ce projet, Viatcheslav Volodine, le président de la Douma, a indiqué que le comité parlementaire chargé d’étudier ces changements constitutionnels se réunirait dès ce mardi 21 janvier. Cette révision constitutionnelle censée renforcer les pouvoirs du parlement n’affaiblit pas pour autant le régime présidentiel qui affectionne particulièrement Vladimir Poutine.

Un nouveau gouvernement attendu!

La nomination du chef des fiscs comme nouveau premier ministre, en remplacement de Dmitri Medvedev, rabat les cartes sur l’échiquier politique russe. Le nouveau patron de la primature, Mikhaïl Michoustine, devra présenter au chef de l’Etat son gouvernement dans les prochains jours. Vladimir Poutine qui termine son mandat actuel en 2024 joue certainement son avenir politique à travers cette reforme.