Le gouvernement russe a démissionné à la suite du discours de Vladimir Poutine à l’Assemblée fédérale sur l’état de la nation. Après sa démission, l’ancien Premier Ministre obtient un nouveau poste.

Le Premier Ministre Dmitri Medvedev a fait part de sa décision de rendre le tablier dans le contexte des propositions présentées mercredi par le Président de modifier la Constitution. Selon lui, l’affaire ne modifie pas seulement un certain nombre d’articles de la Constitution, mais change l’équilibre des trois branches du pouvoir. «Dans ce contexte, il est clair que le gouvernement de la Fédération de Russie doit donner, au Président de notre pays, la possibilité de prendre toutes les décisions nécessaires. Dans ces conditions, je pense que la démission du gouvernement russe était un droit au sens de l’art. 117 de la Constitution de la Fédération de Russie et la bonne chose », a déclaré Medvedev, cité par« Kommersant ».

Vladimir Poutine a également annoncé son intention de créer un nouveau bureau du chef adjoint du Conseil de sécurité russe et de nommer Dmitri Medvedev à ce poste, rapporte belsat.eu. «Je crois que c’est possible et je le ferai à l’avenir, je présenterai le poste de vice-président du Conseil de sécurité. Comme on le sait, le président est le président du Conseil de sécurité. Dimitri Medvedev a toujours traité ces questions. Du point de vue du renforcement de nos capacités de défense et de sécurité, je crois que c’est possible de lui demander de traiter des questions de ce type à l’avenir », a déclaré l’agence de presse TASS, citant Poutine.