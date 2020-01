Royaume-Uni: le parlement britannique approuve l’accord définitif sur le Brexit

La chambre des représentants a approuvé ce jeudi 9 janvier l’accord de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. C’est à une forte majorité que les conservateurs ont donné leur quitus au premier ministre Boris Johnson.

Le Royaume-Uni est certain de sortir de l’Union au plus tard le 31 janvier de cette année. A l’issue du vote intervenu au parlement ce jour, les députés ont validé l’accord de sortie par 330 voix pour et 231 contre. Cette écrasante majorité obtenue est le fruit du résultat issu du scrutin du 12 décembre dernier remporté par les Tories. Avec ce feu vert, Boris Johnson se rendra à Bruxelles sans aucune réserve et est certain de faire aboutir le Brexit, un dossier politique considéré comme un poison en Angleterre.

La prochaine étape, le texte sera envoyé à la chambre Lords puis transféré à la Reine pour approbation. Ce qui pour l’heure devrait passer comme une lettre à la poste. Le chef du gouvernement britannique aura le mérite de conduire à destination finale ce dossier qui a coûté le fauteuil à plusieurs autorités. L’UE devra donc renégocier ses prochaines relations avec Londres qui désormais ne fera plus partir de son organisation. Une autre étape qui s’annonce très décisive!