Royaume-Uni: la Reine Elizabeth II promulgue l’accord sur le Brexit

Au Royaume-Uni, la Reine Elizabeth II a donné son aval pour l’accord du Brexit approuvé par le parlement britannique, le mercredi 22 janvier. L’annonce a été faite jeudi soir, par le gouvernement du premier ministre Boris Johnson.

Les jours sont désormais comptés au Royaume-Uni pour le dossier du Brexit. Jeudi 23 janvier, la Reine Elizabeth II a promulgué la loi mettant fin aux relations entre Londres et Bruxelles. « Sa Majesté la reine a donné son assentiment royal » au texte, a annoncé sur tweeter le ministre chargé du Brexit, Steve Barclay. « Inscrit dans la loi, cela permet au Royaume-Uni de quitter l’UE le 31 janvier », a ajouté le ministre.

Cet accord a été approuvé définitivement le mercredi par la chambre des communes. Après le feu vert de la Reine, l’accord devra être approuvé par le parlement européen au plus tard le 29 janvier afin d’ouvrir la voie de la sortie de la Grande Bretagne de l’UE, le 31 janvier. Londres s’apprête déjà à définir de nouveaux axes de son nouveau partenariat avec ses alliés.

Johnson et les Tories entrent dans l’histoire!

« Le peuple britannique a attendu plus de trois ans pour que le Brexit se réalise. Adopter le projet de loi de retrait nous permet de le faire de manière ordonnée le 31 janvier », s’est félicité un porte-parole du Premier ministre. C’est une victoire pour le parti conservateur et l’ancien maire de Londres qui s’est donné pour priorité de faire aboutir le dossier le plus politique de la décennie au Royaume-Uni.