Rihanna torturée? Ces choquantes révélations sur sa rupture avec Hassan Jameel

Rihanna malmenée par Hassan Jameel et forcée de prendre du poids pendant leur relation ? C’est la révélation faite par la blogueuse Shallon Lester sur la rupture de la chanteuse Rihanna et Hassan Jameel.

Pendant ses trois ans de relation amoureuse avec Hassan Jameel, Rihanna aurait été malmenée par celui qui est désormais son ex-petit-ami. Selon les nouveaux rebondissements, il s’agirait pour Rihanna d’une relation toxique dont il fallait se débarrasser. D’après la blogueuse Shallon Lester, une source très proche du couple lui aurait révélé que l’ex-petit-ami de Rihanna avait une certaine emprise sur elle. A l’en croire Hassan Jameel l’aurait « forcée à manger » en grande quantité pendant la durée de leur relation afin qu’elle gagne des kilos et qu’il ait un meilleur « contrôle d’elle ». « Il laissait délibérément ses snacks préférés autour d’elle… Sur le jet et sur le yacht » informe la même source.

Rihanna n’a finalement pas trouvé la perle rare et n’a pas beaucoup de chance en amour. Et pourtant, depuis décembre 2016, l’héritier saoudien et la chanteuse barbadienne semblaient filer le parfait amour. Il y a quelques mois, des rumeurs avaient même laissé croire que la belle brune attendait un bébé du jeune homme. Mais Rihanna a décidé de mettre fin à cette liaison. Pour l’heure, les vraies raisons de leur séparations ne sont pas connues même si des révélations indiquent que la chanteuse de 31 ans était malmenée psychologiquement et physiquement par Hassan Jameel. A peine séparée, il y a quelques jours, la chanteuse avait été aperçue en compagnie du rappeur A$AP Rocky.