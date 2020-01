Rihanna est, à nouveau, un cœur à prendre: la chanteuse a rompu avec le milliardaire Hassan Jameel

Clap de fin pour Rihanna et Hassan Jameel. D’après US Weekly, la chanteuse barbadienne se serait séparée du milliardaire et homme d’affaires saoudien, avec qui elle était en couple depuis 2017.

Après trois ans de relation, Rihanna et Hassan Jameel auraient mis fin à leur histoire d’amour. Une information révélée par Us Weekly mais aussi par le très renseigné TMZ, qui expliquent que des sources proches de Riri auraient confirmé la rupture. Un couple particulièrement discret, qui a longtemps réussi à échapper aux photographes, leur relation n’ayant été dévoilée qu’après plusieurs mois. Leur idylle avait débuté en 2017. Très discrets, les tourtereaux n’avaient pas échappé aux paparazzis, puisque plusieurs photos d’eux avaient circulé dans les médias et sur la toile. En juin 2017, des clichés de la superstar de 31 ans et de l’héritier milliardaire enlacés dans une piscine privée en Espagne avaient fleuri dans les médias, confirmant leur relation au monde entier.

Dans un entretien pour le magazine Interview, en juin dernier, la barbadienne avait fait référence à sa romance, avouant hésiter à s’engager dans un mariage malgré l’amour qu’elle portait à son compagnon, tout en réitérant son désir de devenir mère. Le mois dernier déjà, une folle rumeur disait Rihanna séparée d’Hassan Jameel et en couple avec A$AP Rocky, lorsque les deux artistes s’étaient montrés très proches sur le tapis rouge des British Fashion Awards, puis en Suède où la jeune femme de 31 ans l’avait rejoint.

Les fans de Rihanna attendent son album

Accaparée par ses activités dans la mode et les affaires, Rihanna n’a pas sorti d’album depuis Anti en 2016. La chanteuse avait alors promis un nouvel album avant la fin de 2019. L’artiste a même donné quelques détails sur le contenu de l’album au magazine Vogue. « J’aime considérer cet album comme inspiré du reggae, ou infusé de reggae », confie-t-elle alors dans une interview publiée en octobre 2019. « Ce n’est pas typique de ce que vous connaissez du reggae. Mais vous sentirez ces éléments dans tous les morceaux ». Mais nous sommes en 2020 et aucune trace de ce nouvel opus tant attendu.

En 2019, Rihanna est devenue la chanteuse la plus riche du monde et s’est glissée pour la première fois dans le classement Forbes des femmes les plus puissantes de la planète. Et pour cause : loin de se limiter à la musique, la princesse du R&B s’est occupée à faire fructifier sa marque Fenty en nouant notamment un partenariat avec la maison de haute couture LVMH. Elle est ainsi devenue à 31 ans la première femme créatrice de mode noire a la tête d’une marque de vêtements de luxe.