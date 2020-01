Rétro 2019: le top 10 des événements marquants de l’actualité people

Particulièrement riche en actualités people aussi bien au Bénin que dans le monde entier, l’année 2019 s’achève avec des bouleversements et des événements, certains joyeux et d’autres moins. Entre la situation matrimoniale de la chanteuse Sessimè, la brouille entre Roccah et Amir, le décès du célèbre artiste ivoirien DJ Arafat et la publication de la s*xtape du chanteur congolais Héritier Watabaé pour ne citer que ceux-là, il ressort que différents événements ont rythmé l’année 2019 en matière d’actualité people sur BENIN WEB TV

1- Roccah le caméléon défonce Amir et B-Syd (CCC)

L’artiste rappeur béninois, Mohamed Traoré alias Roccah Le Camléon a fait son retour sur scène en mars 2019 après cinq longues années d’absence. Dans un entretien accordé à BENIN WEB TV il a sans langue de bois, répondu au clash de son ami de vieille date Amir du label CCC et le moins qu’on puisse dire, c’est que le « Aganman » national n’a pas raté sa cible. La raison, Amir a révélé sur une chaîne de la place l’avoir sur un Zém ‘taxi moto » alors que lui, il était dans sa Mercedes. « L’histoire de ML ou de zém là, moi ça m’engage, j’assume, Je peux prendre zém comme je veux, c’est mon problème. (…) Une voiture ML de ta go que tu prends pour aller te balader, Amir fait quoi, il vit encore sous le toit de ses parents, il fait quel boulot? la musique nous savons tous que ça ne paie pas ici, il va encore faire deux enfants à l’enfant d’autrui ». » a t-il répondu à Amir. A la question de savoir s’il galère, l’artiste répond; « quelle galère, celui qui me voit …sait que je ne galère pas, on vit deux réalités différentes ». Aussi, clarifie t-il; « Je suis désolé, je ne le dit pas pour me prendre la tête, je ne me prends pas la tête, c’est parce qu’il m’a provoqué, si non. Depuis qu’il a commencé ses histoires de clash, il n’a pas encore trouvé un adversaire de taille ».

Roccah le caméléon a également lancé une pique à A B-Syd: « Il dit qu’il a fait la rue ou je ne sais quoi là, moi je vais le dégonfler, je vais te dégonfler (…) il a même eu le culot de dire sur l’émission que Roccah reçoit des claques, lui il peut me toucher? quand j’étais dans CCC, quand je parlais, il restait loin ».

2- La chanteuse Sessimè pourrait adopter des enfants

En réponse aux fans qui l’accusent d’être toujours célibataire et de mal s’habiller, la chanteuse béninoise Sessimè a fait une confidence dans un entretien accordé à Odette Savi. Même si elle ne souhaite pas restée célibataire et encore moins sans enfants, pour l’heure, Sessimè apprend à vivre et à être heureuse mariée ou pas. « Sinon, je ne souhaite pas demeurer célibataire mais je souhaite partager ma vie avec quelqu’un, pouvoir parler de mes projets avec quelqu’un, me sentir aimer, chouchouter par quelqu’un, pour qui je vais faire des enfants » a t-elle clarifié avant d’informer qu’elle a un homme dans sa vie. « Mais sachez que j’ai un homme avec qui je partage ma vie, qui me donne de l’amour, qui me rend heureuse. Donc, je ne me sens pas seule. Il est vrai, je n’ai pas encore eu d’enfant, je ne sais pas pourquoi. Peut être que l’heure de Dieu n’a pas encore sonné ». A en croire ses confidences, il y a beaucoup d’enfants aujourd’hui qui sont sans parents, qui sont dans les orphelinats, qui attendent qu’on les adopte pour avoir une famille. Pour ce faire, au cas où elle n’arriverait à avoir des enfants, « chair de ma chair, sang de mon sang », elle compte bien en adopter afin de leur témoigner toute l’affection d’une mère comme s’ils étaient de son propre sang. « Peut être qu’un jour, j’irai adopter des enfants qui m’appelleront maman et appelleront mes parents grands-parents » a affirmé l’artiste de l’année 2019 de Bénin Top 10.

3- Le rappeur Amir El Présidente met fin à sa carrière musicale

Après plus de 15 ans d’une aventure démarrée en 2004 avec Diamant Noir et le classic « Mets Toi a l’aise », Amir El Presidente, fondateur du label CCC a lancé il y a quelques jours, son dernier album. Pour Amir, cet album représente la liberté d’un artiste qui n’a suivi aucune tendance musicale et est resté dans ce qu’il pratique le mieux, le RAP. « Je suis à une étape dans ma vie où je ne fais plus de la musique pour être le numéro un, pour être artiste populaire, (…) ça ne m’intéresse plus » dira t-il. Ainsi, Amir préfère faire de la musique de qualité, qui va rester dans le temps, un album sans concession et sans suivre la tendance. « Je n’ai pas à faire la musique qui marche, je dois faire la musique que j’aime et si les fans me suivent ça va marcher » va-t-il expliquer.

Dans un entretien accordé à Bénin Web Tv, l’artiste Amir a évoqué les raisons de son retrait de la scène musicale. Pour lui, l’idée n’est pas d’abandonner la musique. « Je pars à un moment où je pense que j’en ai suffisamment fait dans la musique béninoise. ça fait 15 ans que je suis là, en 15 ans, j’ai rempli toutes les scènes possibles et inimaginables au Bénin, j’ai sorti trois albums avec Diamants noirs, un avec CCC, et 4 mis-tape » a-t-il expliqué. A l’en croire, il est difficile de faire de la musique sans concession. « Je n’ai pas envie de faire de la musique qui ne me ressemble pas. Aujourd’hui, pour aller à l’extérieur, dépasser les frontières, il faut rentrer dans un certain système musical qui n’est pas le mien. Comme je ne suis pas prêts à cela. Je préfère partir au moment où j’ai encore des fans, des gens qui me soutiennent » a t-il expliqué.

4- Mariage traditionnel du chanteur Nasty Nesta

Fidèle à la culture béninoise, l’artiste Nasty Nesta, finaliste du prix découverte RFI 2019 a doté sa ravissante épouse samedi 28 décembre 2019. La célébration a été faite devant une immense foule d’hommes, de femmes et d’enfants en liesse, témoins vivants de l’événement. A l’occasion, comme l’indiquent les images, tambours battant, trompettes et sirènes résonnant accompagnaient la procession que conduisaient tantes, oncles, amis et soutiens de l’époux. Au Bénin, ce mariage coutumier est un signal fort, une pratique ancestrale incontournable dans l’union des couples. Quoique diversement appréciée aujourd’hui, elle garde son prestige et reste une marque de grande considération pour la future épouse.

5- Très amoureux, Samuel Eto’o et sa femme Georgette se bécotent à Cotonou

Connu pour leur discrétion, l’international footballeur camerounais Samuel Eto’o fils et son épouse ont été invités en qualité de parrain et marraine par le ministre béninois de la culture Oswald Homécky pour le baptême de son fils. Une manifestation au cours de laquelle Samuel Eto’o n’a pu s’empêcher de prouver aux regards indiscrets son amour pour sa femme Georgette Tra Lou.

6- Le phénomène Maria Mobil

Maria Mobil est une jeune togolaise résidant aux USA qui s’exhibe presque dénudée sur les réseaux sociaux. Devenue la coqueluche d’une certaine frange de la jeunesse africaine, elle enflamme les médias sociaux. Il n’en fallait pas plus pour qu’elle soit sollicitée par le chanteur ivoirien Ariel Sheney pour le tournage du clip de son titre « Amina ». Il n’est plus à démontrer que si ce clip suscite tant d’intérêt, c’est surtout à cause de l’actrice principale Maria Mobil qui joue le rôle d’Amina. Teint noir et physique ravageur, presque nue et très hot, Ariel Sheney a révélé avoir dû débourser une très forte somme d’argent pour s’offrir les services de la donzelle, sans livrer plus de détails.

Mais qui est vraiment Maria Mobile? Une coach sportive? Une actrice? Un top model? Difficile de répondre à ces questions. Mais ce qui est sûr, il suffit de visiter le compte INSTAGRAM et la page FACEBOOK de la bombe togolaise pour comprendre qu’elle cherche à attirer l’attention avec ses photos nues.

7- Décès de DJ Arafat victime d’un grave accident de circulation

Dans la nuit du 11 au 12 août 2019, l’artiste ivoirien DJ Ararat a été victime d’un très grave accident de moto qui lui a coûté la vie à Abidjan. Il a été enterré le samedi 31 août 2019 au cimetière de Williamsville (nord d’Abidjan). A peine enterré, la tombe de Dj Arafat a été profanée par ses fans qui voulaient s’assurer que c’est leur idole qui a été enterré. Cet acte qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux a aussi fait réagir le préfet d’Abidjan Vincent Toh Bi Irié. Pour lui, ces actes sont abominables: « Les images partagées sur les réseaux sociaux interpellent. Les actes posés alors que tout était terminé sont abominables », a réagi M. Irié qui a appelé les populations à « la retenue ».

8- Les frasques de Tina Glamour

Après le décès de son fils, Tina Glamour, la mère de Dj Arafat a été couverte d’injures infamantes par les internautes qui lui reprochent son comportement peu orthodoxe qui, selon eux, ne lui confèrent pas une casque digne d’une mère ayant perdu son fils. Se sentant calomniée, Tina Glamour a répondu à ses détracteurs par le biais de son chargé de communication, Jérôme BITTI. «J’aimerais dire aux gens qui accusent et qui traînent la mère de Arafat dj dans la boue d’arrêter leur lugubre besogne. Je vous comprends car vous aimeriez que la mère adopte un comportement, une attitude d’une mère affligée, ne mettant pas les pieds dehors….Je tiens à vous dire que c’est bien cette attitude que la mère de Arafat dj a observée après le décès de son fils. Après son passage à la clinique pour voir son fils, où les médecins ne lui ont même pas dit la vérité, elle s’est enfermée dans la maison», précise le chargé de communication.

Dans une vidéo abondamment partagée par les témoins de la scène, la mère de DJ Arafat attaque un homme. Elle livrait un discours dont la compréhension n’était pas visiblement à la portée de la foule. Elle s’est même permise de fredonner quelques morceaux de son fils suivi de la danse « Moto Moto », la dernière sortie de DJ Arafat. Cette vidéo a indigné les internautes avec des commentaires qui sont allés dans tous les sens. Pour certains, elle serait très déprimée et sa réaction serait liée à la douleur liée au décès de son fils. Il faut rappeler que Tina Glamour n’avait pas de bonnes relations avec son fils DJ Arafat. Les choses ne se sont pas vraiment arrangées entre les deux avant la mort de Ange Didier Houon.

Alors qu’elle affiche une autre image d’elle, s’adonnant à des clashes, buzz, bagarre et querelles contre des personnes qu’elle accuse d’avoir voulu empêcher le bonheur de son fils, Logbo Valentine alias Tina Glamour vit une autre réalité. Selon une source proche de la famille, la mère de DJ Arafat souffre énormément et pleure jour et nuit la mort de Houon Ange Didier, son fils. « La mère d’Arafat Dj souffre de toute son âme de la mort de son fils unique. Mais, elle refuse de le montrer au monde. Elle pleure, se lamente…se demandant si elle va pouvoir supporter cette douleur » a confié la source citée par abidjanshow. « Pardonnez à Tina Glamour ses frasques. Elle déprime car, elle vit un moment difficile » ajoute la même source.

Lundi 19 août 2019, Tina Glamour a répondu à l’état ivoirien qui compte s’occuper des obsèques de DJ Arafat, décédé le lundi 12 août 2019 à Abidjan. En effet, Valentine Logbo alias Tina Glamour ne compte pas laisser l’Etat organiser les funérailles de son enfant, et encore moins laisser quelqu’un d’autre enterrer son fils. A l’en croire, « ce n’est pas le gouvernement qui a mis au monde (son) enfant ». « Je vais l’enterrer dignement », a-t-elle confié a ivoirematin. Des propos qui reflètent un bras de fer entre le gouvernement ivoirien et la famille du Zeus d’Afrique.

9- Ariel Sheney clarifie son tendre baiser avec Maria Mobil

Star montante du coupé-décalé, Ariel Sheney est cet artiste ivoirien qui veut inscrire dans la durée, ce genre musical né au début des années 2000. En moins de deux semaines, son clip Amina tourné avec la bombe Maria Mobil a connu un grand succès. Mais là n’est pas encore le problème de l’ex poulain de DJ Arafat. Depuis la sortie de la vidéo « Amina », la Bimbo Maria Mobil est au centre de vives critiques. Dans son clip « Amina », Ariel Sheney a tendrement embrassé Maria Mobil. Un acte jugé dépassé par son épouse qui n’a point caché sa jalousie. »Quand tu as 6 ans de relation avec quelqu’un, ce n’est pas un baiser professionnel qui va changer les choses. C’est normal que ma femme soit jalouse, c’est une femme, le truck c’est de la respecter en lui faisant comprendre les choses bien avant même d’aller au tournage » a expliqué Ariel Sheney, le Colonel Lobofoué.

Né dans la commune abidjanaise de Cocody, Ariel Sheney a grandi à Youpougon puis a commencé la musique dans le quartier populaire d’Abobo. Alors qu’il joue au sein de l’orchestre de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI), il rencontre DJ Arafat, devient l’arrangeur et le compositeur de la star et rejoint, sous le nom de Colonel Lobôffouët, la Yorogang, le groupe créé par son mentor.

10- La s*xtape du chanteur congolais Héritier Watanabe

Alors que ses fans attendent impatiemment son nouvel opus ou single, le chanteur congolais Héritier Watanabe a décidé de faire le buzz avec sa s*xtape. C’est une vidéo de ses ébats sexuels avec une femme et dans laquelle, on distingue clairement la jeune dame dont le visage ne laisserait aucun doute sur son identité. Le chanteur congolais Bondongo Kabeya alias Héritier Watanabé a été arrêté avec sa partenaire de scène, samedi 16 novembre 2019, à Kinshasa au Congo, suite à un mandat d’arrêt délivré par le procureur de la République. En audition après leurs arrestations, les deux protagonistes sont accusés d’« atteinte à la pudeur » et « proxénétisme », selon une déclaration du commissaire divisionnaire adjoint, Sylvano Kasongo, chef de la police à Kinshasa contacté par à ACTUALITE.CD. Ils ont par la suite été relâchés après trois jours de garde-à-vue. Reçu sur le plateau de l’émission B-One Music, Héritier Watanabe est revenu sur cette affaire et a annoncé son mariage pour très bientôt sans pour autant donner des détails sur celle avec qui, il compte s’unir pour le meilleur et pour le pire.