Retrait de Meghan Markle et Harry de la royauté: Reine Elizabeth réclame « une solution » rapide

Le prince Harry et son épouse Meghan ont décidé mercredi 08 janvier 2020 de quitter la famille royale supérieure. Touchée par cette décision qui met en émoi les britanniques, la Reine Elizabeth a fait une demande.

La monarchie a placé le Royaume-Uni en émoi et provoque depuis mercredi dernier un torrent de critiques. La cause, Meghan Markle et Harry veulent prendre leur indépendance financière et s’installer sur une partie de l’année en Amérique du Nord. « Nous avons l’intention de renoncer (au rôle de) membres senior de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine », ont annoncé le petit-fils d’Elizabeth II et son épouse dans un communiqué. En réponse à cette décision qui a été communiquée mercredi 8 janvier en début de soirée, la Reine Elizabeth réclame « une solution » rapide.

Après l’annonce de cette nouvelle, les tabloïds se sont déchaînés contre les Suxess. « Ils ne l’ont même pas dit à la reine », s’est offusqué le tabloïd Daily Mirror, y voyant une décision « égoïste » du prince Harry. De son côté, The Sun évoquait un « Megxit » – jeu de mots sur le Brexit – et le Times titrait sur la « division » au sein de la famille royale. Selon la BBC citée par LCI, le palais royal était « blessé » par ce développement inattendu.