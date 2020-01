Retrait de Harry et de Meghan : la reine Elizabeth II convoque une réunion de crise au Royaume-Uni

Face à la volonté d’indépendance de son petit-fils Harry et de son épouse Meghan Markle, la reine Elizabeth II cherche à tout prix à trouver une «solution» rapide.

L’annonce choc du prince Harry et de son épouse Meghan Markle de vouloir se mettre en retrait de leurs obligations royales a résonné comme un coup de tonnerre sur Buckingham. Pour éviter de faire vaciller la monarchie britannique, la reine Elizabeth II a convoqué lundi une réunion de crise dans sa résidence privée de Sandringham. Une concertation au sommet pour tenter de résoudre le casse-tête Harry-Meghan : la reine d’Angleterre, Elizabeth II, réunit le noyau dur de son clan.

Selon la presse britannique, il s’agira du premier face-à-face du prince Harry, 35 ans, avec sa grand-mère depuis son annonce choc mercredi de vouloir gagner son « indépendance financière » avec sa femme Meghan, 38 ans, et de vivre une partie de l’année en Amérique du Nord, sans toutefois totalement tourner le dos à la monarchie. Selon les journaux britanniques, la monarque de 93 ans serait « blessée » par cette annonce.

Selon le Sunday Times, le prince William a confié à un ami être « attristé » par la situation familiale actuelle, déplorant s’être éloigné de son frère, le prince Harry, dont il était pourtant très proche depuis la mort de leur mère Diana en 1997. « J’ai passé le bras autour de mon frère toute notre vie et je ne peux plus le faire ; nous sommes des entités séparées », a-t-il déclaré.

En effet, dans une annonce choc faite ce mercredi 8 janvier, Meghan et Harry ont annoncé leur souhait de se « retirer » de leurs fonctions de membres royaux de premier plan et de devenir « financièrement indépendants », c’est bien sûr de l’argent qu’il s’agit. Si le prince Charles décide de ne plus financer le couple, le prince Harry ne sera cependant pas dans le besoin. Son frère, William, et lui ont hérité de 13 millions de livres sterling (plus de 15 millions d’euros) de leur mère, la princesse Diana, et ont aussi reçu une somme – un montant inconnu – à la mort de leur arrière-grand-mère, surnommée affectueusement par le public Queen Mum.