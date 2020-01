“Remind You” : le nouveau « bébé » de Yemi Aladé avec Djimon Hounsou

Send an email

Avec sa voix mielleuse, Yemi Alade ne cesse de surprendre agréablement ses fans. La star nigériane vient « d’enfanter » « Remind You ».

Fruit de la collaboration avec le célèbre acteur hollywoodien Djimon Hounsou, « Remind You » est un chef d’oeuvre musical. Dernier né de l’album « Woman of Steel », sorti le 30 août dernier. le single réalisé par Ovie Etseyatse, montre la chanteuse dans un manoir vide vêtue de diverses robes élégantes. Hounsou orne également l’écran tout au long de la vidéo, mais les deux ne se rencontrent qu’à la fin, lorsque les choses prennent une tournure amusante et inattendue.