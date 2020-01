Reine Elizabeth II : sa proposition rejetée par Meghan Markle avant son mariage avec Harry

Send an email

Avant son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle avait rejeté une proposition de la reine Elizabeth II. C’est une offre généreuse qui aurait pu changer beaucoup de choses, et éviter les mélodrames familiaux connus par les Windsor, ces derniers mois.

Le tabloïd The Sun a rapporté, dimanche 26 janvier 2020, que les tensions enregistrées par la famille royale pourraient être évitées. L’article du média explique que la reine Elizabeth II aurait proposé à Meghan Markle, avant son mariage avec son petit-fils, de ne pas vivre avec un titre royal et de « continuer sa carrière professionnelle d’actrice » sans devenir duchesse. « Une source du tabloïd britannique explique, en effet, que la monarque britannique aurait offert, au prince Harry et à sa dulcinée, une grande dose de liberté », indique Gala.

Même si Meghan et Harry auraient pu ne pas s’acquitter des obligations qui viennent avec cette responsabilité, à l’époque, indique la source, l’ancienne actrice de la série Suits aurait refusé l’offre de la reine. « A l’époque, elle aurait en effet été « contente » d’arrêter de jouer pour devenir une « membre exécutant » de la famille royale britannique », précise la même source. L’objectif visé par cette proposition de la reine était de permettre à la fiancée de son petit-fils d’effectuer une « transition en douceur » vers la famille royale, depuis sa lointaine Californie.

C’est certainement pour cela, qu’après des mois à souffrir des attaques des tabloïds, le prince Harry a décidé de quitter ses fonctions royales avec sa femme, Meghan Markle. Ainsi, Meghan pourrait reprendre sa carrière d’actrice.