Real Madrid : Zinedine Zidane réagit à l’expulsion de Fédé Valverde

Au four et au moulin, Fédé Valverde a grandement contribué à la victoire du Real Madrid ce soir face à l’Atletico en finale de la Super Coupe d’Espagne.Une prestation hors norme qui n’a pas laissé indifférent Zidane qui a tenu à féliciter son milieu défensif.

A seulement 21 ans , Fédé Valverdé est déjà un crack du football. Recruté par le Real Madrid en 2016, le joueur s’affiche de jour en jour comme un élément indispensable de l’effectif Merengue. Aligné ce soir dans le Onze de départ face à l’Atletico en finale de la Super Coupe d’Espagne, l’Uruguayen a livré une copie parfaite sauvant même son équipe d’une défaite certaine en se sacrifiant dans les derniers instants de la prolongation pour empêcher Alvaro Morata de marquer. En réponse à son geste, le joueur a été logiquement expulsé et a été obligé de regagner les vestiaires sous les encouragements de Zidane et Diego Simeone qui ont reconnu sa bravoure.

Fede Valverde se "sacrifie" à la 115e minute pour empêcher Morata de marquer. Le Real gagnera aux tirs au but.pic.twitter.com/nsMZzaQ5Pu — Foot 365 (@foot365) January 12, 2020

En conférence de presse, le coach madrilène a reconnu le match parfait réalisé par Valverde soulignant que l’Uruguayen avait fait « ce qu’il avait à faire » concernant son carton rouge dans les dernières minutes de la prolongation.Le technicien français a par ailleurs, souligné le caractère gagnant de ses poulains qui ont tout donné pour décrocher cette 11è sacre. Valverde a remporté le titre de MVP du match, je suis content pour lui. Il a fait un excellent travail et il veut certainement le partager avec tous les partenaires. En fin de compte, il a fait ce qu’il avait à faire, une faute grossière mais cela devait être fait à ce moment-là. L’important, c’est qu’il s’est excusé et c’est tout. Nous sommes tous ici, ceux qui jouent, ceux qui ne le font pas… nous travaillons bien les matches. Ce club est comme ça, vainqueur. Nous croyons en ce que nous faisons, avec patience. Au repos, il y avait de l’inconfort car on ne savait pas comment marquer des buts. Nous devions avoir l’esprit tranquille car nous avions un grand rival devant nous. Nous avons dû croire jusqu’au bout et c’est ce que nous avons fait. On ne sait jamais ce qui va se passer. Gagner un titre n’est jamais facile et plus contre l’Atlético », a confié Zizou.