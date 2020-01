Real Madrid : Zidane répond à Kylian Mbappé

Send an email

En marge du lancement de son association « Inspired by KM », Kylian Mbappé a encensé l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane. Des paroles louangeuses envers le technicien français qui n’a pas tardé à lui rendre la pareille.

Cadre incontesté du PSG et 6è au Ballon d’or 2019, Kylian Mbappé attise la convoitise des plus grands clubs européens. Selon la presse espagnole, le Real Madrid serait en pôle position pour s’attacher les services du prodige français. D’ailleurs, le profil de l’attaquant parisien plait énormément au coach madrilène Zidane qui ne se cache plus pour le faire savoir. Selon la presse française, les deux hommes se vouent une certaine admiration.