Real Madrid vs Atletico : les compositions probables des deux équipes

Le Real Madrid défie ce samedi la rugueuse équipe d’ Atletico Madrid pour le compte de la 22è journée de Liga . Un choc des titans entre les deux rivaux madrilènes dont la victoire permettrait aux Merengues de conserver leur maigre avantage au classement.

C’est le gros choc de cette 22è journée de Liga. Leader du championnat, le Real Madrid reçoit ce samedi l’Atletico Madrid au stade Santiago Bernabeu. Un match à grand enjeu pour les Madrilènes qui doivent impérativement remporter la mise pour ne pas se faire rattraper par le Barça. Mais avec un effectif presque au complet et fort de sa montée en puissance, on voit mal les hommes de Zinédine Zidane perdre face à une équipe d’Atletico qui ne convainc plus depuis quelques semaines. Privés de Joao Felix, Diego Costa, Jose Maria Gimenez et Koke, les Colchoneros viennent à Bernabeu avec carrément un seul pied. Mais avec cette formation madrilène entraînée par le très charismatique Diego Simeone, rien n’est jamais joué d’avance. Les Barcelonais peuvent justement en témoigner, eux qui ont été renversé en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne après avoir mené pendant plus d’une heure.

Voici les compositions probables des deux équipes :

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Modric; Isco et Benzema.

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saúl; Vitolo et Morata.