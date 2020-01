Real Madrid vs Atletico : «Je savais où Thomas Partey allait tirer son tir au but», Courtois

Thibaut Courtois a livré ses impressions de la finale de la Super Coupe d’Espagne qui a opposé le Real Madrid à l’Atletico. Le belge a confié qu’il savait où allait tirer Thomas Partey, le milieu défensif Colchonero.

Le Real Madrid a remporté ce soir, la 11è Super Coupe de son histoire. Une victoire acquise face à l’Atletico lors de la fatidique séance des tirs au but où les madrilènes ont été plus adroits. Auteur de plusieurs arrêts réflexes au cours de la rencontre, Thibaut Courtois est l’un des héros de ce sacre des Merengues. Le Belge a notamment arrêté le tir de Thomas Partey permettant à son équipe de gagner la rencontre.

En zone mixte, le gardien madrilène s’est confié à la presse. L’ancien portier de Chelsea a reconnu que le match a été difficile mais que l’état d’esprit de l’équipe était « bons ». Il a également salué la prestation de Fédé Valverde, élu homme du match. La pépite uruguayenne a sauvé son équipe dans les dernières minutes de la prolongation. «Ce fut un match difficile. Ils ont profité de l’erreur, je me suis arrêté, Fede (Valverde) a sauvé l’équipe à la fin avec ce tacle sur Morata . Nous avions plus de confiance pour gagner. Fede a décidé de commettre la faute et c’est tout, mais je pense que le ballon était long et que je pouvais y arriver. Il l’a fait et cela a bien fonctionné. Oui, j’ai tout étudié, bien sûr. Saul m’a un peu surpris même s’il a frappé le poteau. Thomas Partey, je m’y attendais, je pense que c’était un arrêt car il l’a frappé durement. L’arrêt, c’était important. », a confié Courtois.