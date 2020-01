RDC: une manifestation de l’opposant Martin Fayulu reportée sine di

Send an email

La marche prévue ce vendredi 17 janvier en République démocratique du Congo n’aura finalement pas lieu. C’est l’essentiel du tweet de Martin Fayulu du Lamuka.

Dans un tweet, ce jeudi, Martin Fayulu a annoncé le report sine die d’une manifestation prévue ce vendredi. « J’ai l’honneur de vous annoncer que nos activités concernant la manifestation contre la balkanisation de la RDC ont été reportées. Les nouvelles dates vous seront communiquées », a-t-il écrit. Cette manifestation avait pour but de dénoncer les violences répétitives qui font des ravages dans la région est de la RDC . Pour Fayulu, ces violences sont susceptibles de conduire à une sorte de fragmentation de la RDC.

Autorisée d’avance, la mobilisation a été interdite par les autorités. Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle congolaise de 2018, continue de réclamer la vérité des urnes à travers ses sorties. A certaines occasions, il ne cesse de se proclamer Président élu du pays. Membre de la coalition Lamuka, Fayulu accuse régulièrement l’ancien Président Joseph Kabila d’être responsable de l’état de sous-développement du pays.

Le Combat du Lamuka

L’opposant ravive le débat sur l’unité du pays. Dans ses sorties, il dénonce une « balkanisation machinée grâce à la malignité de Kabila et ses stratèges qui sont ici et ailleurs« . Ces dénonciations souvent vigoureuses créent des dissensions au sein de la coalition de l’opposition. Elle est composée d’Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba, Moise Katumbi et de Martin Fayulu.