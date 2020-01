RDC : nouvelles attaques à Beni, encore des dizaines de civils massacrés

Send an email

Une nouvelle série d’attaques a eu lieu en République démocratique du Congo (RDC), jeudi, avec plus de 20 morts, a rapporté l’agence de presse Anadolu.

Selon un groupe local de la société civile qui a rapporté l’information, l’attaque de jeudi a eu lieu dans les villes de Mantumbi, Mamove, Mulolya et Aveli situées à l’ouest de la ville d’Oicha sur le territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu. Ce sont les rebelles ougandais présumés des Forces démocratiques alliées (ADF), qui auraient mené l’attaque. «Les assaillants ont attaqué le centre de Mamove vers 15 heures, heure locale. Ils ont tué six personnes, dont trois femmes, deux hommes et un enfant », a rapporté le site d’informations locales, Actualite.cd, citant Kinos Katuho, le représentant de la société civile à Mamove. « Les attaquants ont également mis le feu à plusieurs motos à Mamove », a ajouté Katuho, dans un communiqué.

Selon le même communiqué, après Mamove, les assaillants se sont dirigés vers Mantumbi où 11 personnes ont été tuées par balle. Pendant ce temps, rapporte Anadolu, les corps de deux femmes enceintes qui avaient été enlevées mercredi ont été retrouvés à l’est de la ville d’Eringeti, selon le groupe de la société civile. Mercredi, au moins 36 personnes ont été tuées lors d’une attaque rebelle présumée dans la région de Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo, ce qui porte le nombre de morts à près de 60 dans la région, en deux jours, souligne Anadolu.