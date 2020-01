RDC: « le message du président n’appelle aucun débat  » Kamerhe recadre Mabund

Send an email

Le ton monte au sein de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Après la menace du président Félix Tshisekedi de dissoudre l’Assemblée nationale contrôlée par le FCC de Joseph Kabila, la réplique de la présidente de la chambre basse n’a pas plu à Vital Kamerhe.

Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi s’est prononcé sur les tensions entre le FCC et le Cach, deux formations membres de la coalition au pouvoir à Kinshasa. Invité de Sonia Rolley sur RFI, Vital Kamerhe n’est pas allé par quatre chemins. Il a fustigé la présidente de l’Assemblée nationale qui avait tenu des propos très peu courtois à l’endroit du chef de l’Etat sur sa sortie à l’étranger portant sur une probable dissolution du parlement en cas de crise grave. Pour Kamerhe, le « message du président de la République, que ce soit officiel ou privé, n’appelle aucun débat ni commentaire à l’Assemblée nationale et le président de l’Assemblée nationale est la personne la mieux indiquée pour faire respecter ceci ».

Cette sortie est une réaction aux déclarations Jeannine Mabund, présidente de l’Assemblée nationale du Congo. Celle-ci fait une interprétation qui laisse penser à une méconnaissance de la constitution par le chef d’Etat. Mais là encore, Vital Kamerhe, en sa qualité d’ancien chef du parlement clarifie: » c’est un droit reconnu et le président de la République n’a jamais dit qu’il va dissoudre l’Assemblée nationale, mais personne ne peut le lui refuser. Qui mesure le degré de la crise ? C’est le président de la République« , a-t-il lâché.

Une coalition au bord de l’implosion?

Arrivée au pouvoir suite à la présidentielle de décembre 2018, Félix Tshidekedi s’est allié avec son prédécesseur Joseph Kabila, majoritaire dans les deux chambres du parlement. Il a fallu plusieurs mois avant la désignation d’un premier ministre et la formation d’un gouvernement. Des guerres intestines et calculs politiciens ont créé des divergences entre les deux partis de la coalition. Après un an de gouvernance jour pour jour, cette alliance continue d’afficher des fissures en son sein. Reste à savoir jusqu’à quand vont-ils encore gouverner ensemble!