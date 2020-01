RDC: l’armée prend le contrôle d’un territoire dans la région Est du pays

En RDC, les forces armées ont annoncé avoir pris le contrôle d’un important territoire dans l’Est du pays. Selon l’Etat-major des FARDC, la région de Madina est désormais sous le contrôle de l’armée.

Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris le contrôle de Madina dans l’Est du pays. Ce territoire tombé dans les mains de la rébellion des forces démocratiques alliées venues de l’Ouganda échappait à l’armée. Ces rebelles se sont installés et ont multiplié des frappes contre les civils et les militaires. Le général Peter Cirimwami, numéro 2 de l’armée dans la zone s’est rendu dans la région pour transmettre les félicitations de hautes autorités dont le chef de l‘État Félix Tshisekedi aux éléments engagés dans les combats contre les ADF. « Je vais profiter de l’occasion pour transmettre les félicitations du président de la République, du ministre de la Défense et du chef d‘État-major, aux FARDC et spécialement à la troupe qui a pris la conquête de Madina », a-t-il déclaré dans une vidéo sur tweeter.

C’est un véritable coup contre le groupe rebelle actif dans l’Est de la RDC depuis des années. Felix Tshisekedi, dès son accession au pouvoir a promis mener un combat sans merci aux rebelles présents sur son territoire.