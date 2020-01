RCI – Décès de Wattao: Voici le programme des obsèques

Send an email

Colonel Major Issiaka Ouattara dit Wattao, né en 1967 à Bouna, est décédé dans la nuit du dimanche 05 janvier au lundi 06 Janvier 2020 à New York aux États-Unis. La communauté musulmane Aqsa-Salam de New York, à travers un communiqué, annonce le programme des obsèques qui vont commencer ce vendredi 10 Janvier, sauf changement de dernière minute.

Lieutenant-colonel ivoirien et ancien seigneur de guerre des Forces Nouvelles ayant été un des acteurs majeurs de la crise politico-militaire en Côte d’Ivoire, de 2002 à 2011, Issiaka Ouattara alias « Wattao », s’en est allé dans la nuit du dimanche 05 janvier au lundi 06 Janvier 2020, loin de sa terre natale et plus précisément dans un hôpital aux États-Unis. Selon les informations, le Colonel Major Wattao souffrait du diabète.

Dans un communiqué signé de la communauté musulmane Aq-Salam de New York, sa dépouille sera rapatriée à Abidjan avec plusieurs membres de sa famille, le lundi 13 janvier 2020. Mais bien avant, des rites et cultes musulmans seront organisés.

Vendredi 10 janvier :

– Prière mortuaire à la Mosquée AQSA-SALAM, sise 23 East 115th Street, New York NY

10029 (Entre Madison et 5th Avenue) ;

– Timing: 1.30 – 2pm (tout juste après la prière du vendredi).

• Dimanche 12 janvier :

– Cérémonie de bénédictions et de lecture coranique au sein de la dite mosquée ;

La communauté AQSA-SALAM présente ses condoléances à la famille du défunt, au gouvernement de Cote d’Ivoire et à l’ensemble des Forces Armées de Côte d’Ivoire.

Fait à New York, le 7 Janvier 2020

Cissé Mamadou

Président, AQSA-SALAM

Konaté Souleymane

Imam, AQSA-SALAM

Ampliations:

– Ambassade de Côte d’Ivoire à DC

– Consulat General à New York

– Mission Permanente UN

– Bureau Économique

– Leaders religieux

– Responsables d’Associations