Qu’attend le Bénin pour annoncer des mesures préventives sur le virus mortel chinois ?

Alors que plusieurs pays, dans le monde et en Afrique, prennent des mesures préventives pour éviter l’arrivée, sur leur territoire, du nouveau coronavirus mortel qui a pris source en Chine, les autorités de la république du Bénin sont toujours silencieuses.

En Chine, plus de 500 personnes ont été infectées par une nouvelle souche de coronavirus, mais il est à craindre que ce chiffre puisse atteindre 10 000, avec des avertissements que la nouvelle souche est « aussi mortelle que la grippe espagnole », qui a tué 50 millions de personnes. Le virus a traversé les frontières et plusieurs autres pays dont la Thaïlande, le Japon, la Corée du Sud, les Etats-Unis d’Amérique, ont annoncé des cas de la maladie et ont pris des mesures pour contrôler d’éventuels cas. En Afrique, la Côte d’Ivoire, le Ghana et autre ont aussi pris des dispositions préventives.

Mais qu’attendent les autorités béninoises pour prévenir la population sur les risques et les dispositions à prendre pour éviter ou reconnaître le fameux virus ? Depuis le début de cette épidémie en Chine et sa propagation, le Bénin n’a pas encore connu de cas mais avec les mouvements de personnes, il serait bien de prévenir. Mais les autorités du Bénin sont restées muettes et le sont toujours jusqu’à ce jour, jeudi 23 janvier 2020. Aucune annonce n’a été faite sur la maladie et sur les premières dispositions qui ont été prises ou à prendre au niveau des portes d’entrées du pays (aéroport, gares, frontières terrestres et maritime, etc), par elles et par la population.

Que sait-on de la nouvelle souche du Coronavirus (2019-nCoV) ?

Actuellement connu sous le nom de 2019-nCoV, le virus est considéré comme une nouvelle souche de coronavirus non identifiée auparavant chez l’homme. Le virus Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) qui a tué près de 800 personnes dans le monde, au début des années 2000, était également un coronavirus, tout comme le rhume. Ce nouveau virus est originaire d’un marché de fruits de mer à Wuhan qui « a effectué des transactions illégales d’animaux sauvages », ont indiqué les autorités. Le marché est fermé depuis le début de l’année.

Il existe également des preuves de transmission interhumaine, le virus s’étant propagé des patients aux membres de la famille et aux agents de santé. Mais, mieux comprendre comment le virus se transmet entre les personnes, est l’une des principales questions en suspens dans cette épidémie. Le virus infecte les poumons et les symptômes commencent par une fièvre et une toux. Il peut évoluer vers un essoufflement et des difficultés respiratoires.