PSG: Neymar, Mbappé et Icardi, un trio de feu

L’offensive parisienne se montre assez prolifique cette nouvelle saison. Composé de Mbappé, Neymar et Icardi, le trio de feu du club de la capitale française ne laisse personne indifférent avec des statistiques très impressionnantes. D’importants buts ont déjà été inscrits par les trois monstres du PSG cette saison.

Les statistiques de Neymar, Mbappé et Icardi font froid dans le dos en Ligue 1. Malgré les quelques problèmes de conditions physiques au début de la saison, Neymar et Mbappé ont tenu haut le cap dès leur retour, surtout le génie brésilien qui n’a pas été déstabilisé par des critiques à tout vent dont il a été victime même au sein du club, sans parler des fans. Après son transfert raté pour le Barça, Neymar a su faire l’effort psychologique nécessaire pour une réintégration aussi parfaite à la troupe de Tuchel. Et selon les statistiques en cours de saison, l’ex-catalan, à l’instar de ses coéquipiers Mbappé et Icardi, n’a pas failli à sa mission.

Mbappé tient les commandes du trio…