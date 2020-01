Prospérité partagée: Voici les 5 pays qui abritent 50% des plus pauvres de la planète

Cinq pays concentrent à eux seuls plus de la moitié des pauvres dans le monde. Il s’agit par ordre décroissant de l’Inde, du Nigéria, de la République Démocratique du Congo, de l’Ethiopie et du Bangladesh.

En 2015, sur les 736 millions de personnes qui vivaient dans l’extrême pauvreté, 368 millions, soit la moitié se concentraient dans seulement 5 Pays du monde; selon une publication de l’institution financière ces cinq pays sont, par ordre décroissant, l’Inde, le Nigéria, la République démocratique du Congo (RDC), l’Éthiopie et le Bangladesh. Ce sont aussi les pays les plus peuplés d’Asie du Sud et d’Afrique subsaharienne, deux régions qui concentrent 85 % des pauvres (629 millions) de la planète. La projection à l’horizon 2030 est de faire en sorte de passer sous la barre des 3 %. Par conséquent, il est impératif d’obtenir des avancées massives dans ces cinq pays pour parvenir à enregistrer des progrès significatifs dans la réduction du taux mondial d’extrême pauvreté (dont le seuil est fixé à moins de 1,90 dollar par jour).

Mais selon les projections à l’horizon 2030 qui se fondent sur les taux de croissance antérieurs et correspondant à la moyenne régionale sur les dix dernières années pour ces cinq pays, les résultats risquent d’être inégaux. L’extrême pauvreté devait tendre vers zéro à l’horizon 2030 en Inde et au Bangladesh mais restera assez élevé au Nigéria, en RDC et en Ethiopie. Par ailleurs, l’inégalité des progrès entre ces cinq pays témoigne de l’inégalité des progrès au niveau mondial. Si l’on parvient à éliminer l’extrême pauvreté partout dans le monde, l’Afrique subsaharienne, nous ne pouvons pas affirmer que la pauvreté a disparu. Comme le souligne le Rapport 2018 sur la pauvreté et la prospérité partagée, nous devons dépasser l’objectif qui consiste à ramener le taux mondial de pauvreté en dessous de 3 % et nous efforcer de faire en sorte que tous les pays et tous les individus puissent profiter des bienfaits du développement économique; lit-on dans la publication de l’institution financière.