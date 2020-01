Procès d’Eudoxie Yao : bonne nouvelle pour la bimbo ivoirienne

Dans une publication sur sa page Facebook, Eudoxie Yao a annoncé la condamnation de son agresseur Koné Ibrahim par la justice française. L’homme est accusé d’avoir agressé et porté de coups à la star ivoirienne.

Bonne nouvelle pour Eudoxie Yao. En procès contre son agresseur Ibrahim Koné dit IB qui l’aurait violentée lors d’une tournée en France, la bimbo ivoirienne vient d’avoir gain de cause. La justice française a en effet condamné IB pour coups et blessures portés à la star des réseaux sociaux. C’est Eudoxie elle-même qui a publié la nouvelle sur sa page facebook. « DIEU a été miséricordieux envers moi. Je viens d’avoir une très bonne nouvelle de la part de mon avocat pour mon procès de France. Il a réussi à faire condamner mon agresseur Mr Koné…Mon avocat m’appellera plus tard pour me donner toutes les informations. Je voulais vous dire infiniment merci. Vous avez pleuré avec moi pendant cette difficile épreuve que j’ai traversée. DIEU est entrain de me rendre justice. Merci de tout cœur à mon avocat’‘, a écrit Eudoxie Yao dans la soirée du jeudi.