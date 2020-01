Princes William et Harry: leurs épouses Meghan Markle et Kate Middleton à nouveau en froid

Meghan Markle et Kate Middleton ne se sont pas adressées la parole depuis six mois. Les deux duchesses ont rompu les liens sur le réseaux social WhatsApp, a annoncé, dimanche, The Mirror.

Les duchesses Meghan Markle et Kate Middleton sont-elles à nouveau en froid ? C’est la polémique lancée ce week end par the Mirror au lendemain de la programmation par la reine d’un sommet de confrontation à Sandringham avec le prince Charles, le prince William et Harry pour analyser leur décision de quitter la famille royale britannique. La révélation sur leur conflit fait suite à l’annonce la semaine dernière par le prince Harry et son épouse Meghan de quitter leur poste de direction dans la famille royale et pour devenir financièrement indépendants. Selon les tabloïds, Meghan, 38 ans, a participé à la réunion de crise par liaison vidéo depuis le manoir loué du couple sur l’île de Vancouver, dans l’ouest du Canada, où elle réside avec son fils de huit mois, Archie.

Selon des sources royales, Meghan, 38 ans, se sentait tellement coupée de la famille royale qu’elle et sa belle-sœur Kate ont rompu toutes les communications sur un groupe de discussion familial WhatsApp. la même source indique que les deux belles-soeurs n’ont pas parlé en privé depuis six mois et sont plus éloignées que jamais après que Meghan ait apparemment ignoré les célébrations du 38e anniversaire de Kate au palais de Kensington. Aussi, Meghan, 38 ans et Harry, 35 ans, étaient également absents pour le week-end d’anniversaire de Kate à Sandringham, dimanche dernier.