Prince Harry: sa première apparition publique depuis l’abandon de ses fonction royales

Le prince Harry a été vu en public pour la première fois depuis le déclenchement de la crise royale. Ce jeudi 16 janvier 2020, le duc de Sussex, le prince Harry, est arrivé à Buckingham Palace avant le tirage de la Coupe du monde de rugby à XV pour le tournoi de 2021 qui se tiendra en Angleterre.

Le prince Harry a fait son premier engagement officiel depuis son intention de prendre du recul par rapport à la famille royale. Il s’est rendu ce matin au palais de Buckingham pour le lancement des tirages de la Coupe du monde de rugby à XV 2021. Il rencontrera des représentants des 21 nations participant au tournoi avant d’aller regarder les enfants d’une école locale jouer à la ligue de rugby dans les jardins du palais. Les groupes de tournois masculin, féminin et en fauteuil roulant seront dévoilés par le prince dans l’après-midi.

L’apparition de Harry aujourd’hui est la première depuis que lui et Meghan ont annoncé leur intention de se retirer de leurs rôles supérieurs dans la famille royale. Les Sussex ont déclaré qu’ils voulaient devenir financièrement indépendants et avaient l’intention de partager leur temps entre la Grande-Bretagne et le Canada. Suite à l’annonce de cette nouvelle, la reine a fait une déclaration rare dans laquelle elle a expliqué qu’elle aurait préféré que Meghan Markle et Harry restent en tant que royals à temps plein.