Prince Harry: Piers Morgan accuse Meghan de l’avoir séparé de la famille royale

Le journaliste britannique Piers Morgan a accusé la duchesse Meghan Markle d’avoir séparé le prince Harry de la famille royale.

Le prince Harry et son épouse Meghan ont décidé de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique pour s’installer cette année en Amérique du Nord. Cette décision choc a offusqué le palais de Buckingham. En réponse à ce retrait, le journaliste britannique controversé, Piers Morgan a attaqué Meghan Markle et l’a accusée d’avoir séparé le prince Harry de la famille royale. «Les gens disent que je suis trop critique envers Meghan Markle – mais elle a abandonné sa famille, abandonné son père, abandonné la plupart de ses anciens amis, séparé Harry de William et l’a maintenant séparé de la famille royale. Je me repose mon cas » a posté le journaliste qui est visiblement furieux après que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils prendraient du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale.