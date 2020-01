Prince Harry: ce moment qu’il attendait pour quitter ses fonctions royales avec Meghan Markle

Meghan Markle et le prince Harry savaient qu’ils quitteront leurs fonctions royales quand Archie serait né. C’est d’ailleurs pour cela que pour ne pas vivre l’expérience de la princesse Diana, à la naissance d’Archie, le couple s’est davantage concentré sur « faire ce qui est bien pour sa famille ».

Le désir de Meghan Markle et du prince Harry d’avoir une vie de famille normale a joué un rôle déterminant dans leur décision de démissionner en tant que royals seniors. Selon une source qui s’est confiée à People, Meghan et Harry qui sont parents du royal baby Archie, le 6 mai 2019, « savaient qu’ils allaient appuyer sur le bouton nucléaire ». «Lorsque Meghan est venue et qu’elle était intéressée à apporter des changements, il l’a bien accueillie», explique un ami de la famille royale. Pour lui, à la naissance d’Archie, le couple s’est davantage concentré sur «faire ce qui est bien pour sa famille. Bien que les détails soient encore en cours d’élaboration, Meghan et Harry veulent se concentrer sur «leurs propres causes avec un peu moins de contraintes et continuer à soutenir l’institution et la monarque». A en croire People, Meghan et Harry savaient bien qu’ils allaient à un moment donné quitter leurs fonctions royales pour être indépendants et élever leur fils loin des tabloïds britanniques.

La reine Elizabeth II valide

« Aujourd’hui, ma famille a eu des discussions très constructives sur l’avenir de mon petit-fils et de sa famille. Ma famille et moi soutenons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille. Bien que nous aurions préféré qu’ils restent des membres à temps plein de la famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante en famille tout en restant une partie importante de ma famille», a annoncé la reine Elizabeth II, 93 ans, dans un communiqué lundi dernier. Pour l’historien royal et biographe de la reine, Robert Lacey, la déclaration de la monarque était «incroyablement personnelle». « Je ne me souviens pas d’une déclaration royale où l’on a tellement l’impression que la reine parle elle-même. Utiliser des expressions comme« ma famille et moi » est très émouvant. Cela montre clairement son désir de tout résoudre», dit-il à people.