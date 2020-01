Premier League : très gros coup dur pour Liverpool

Leader au classement, Liverpool a encore fait un pas de plus vers le titre de Premier League. Jeudi soir face à Wolverhampton en 24è journée du championnat, les Reds se sont imposés sur le score de 2 buts à 1. Jordan Henderson et Roberto Firmino ont permis aux Merseysiders d’écarter les Wolves dans une rencontre âprement disputée.

Le seul hic de la partie est la sortie de Sadio Mané sur blessure. En effet, quelques minutes après le but d’Henderson sur corner, le Sénégalais a semblé touché à une cuisse et a préféré laisser sa place à la nouvelle recrue Takumi Minamino. Le joueur a directement pris le chemin des vestiaires mais sans pour autant souffrir le martyre au moment de laisser sa place.

33' – We're forced into a change, as Minamino replaces Mane.

[0-1]#WOLLIV

— Liverpool FC (@LFC) January 23, 2020