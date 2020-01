Premier League – Tottenham: bonne nouvelle pour Hugo Lloris

Sorti sur blessure, il y a quelques semaines, le dernier rempart des Spurs de Tottenham Hugo Lloris a rejoint ses coéquipiers à l’entrainement ce vendredi. Il a été victime d’une rupture d’un tendon aux ischio-jambiers. C’est d’ailleurs une bonne nouvelle pour José Mourinho qui a perdu plusieurs cadres de son équipe dont le buteur Harry Kane. Le club londonien traverse une moitié de saison hyper compliquée sous le regard du « Special One » arrivé sur les bancs pour redresser la barre.

Tottenham se pointe à la huitième place de Premier League, à 9 points de Chelsea, dernière équipe virtuellement qualifiée pour la Ligue des Champions. Pour l’heure, les Spurs doivent travailler à remonter dans le classement afin d’espérer participer aux compétitions européennes. Pour le champion du monde français, il sera effectivement de retour sur les pelouses fin janvier.

TEAM NEWS:

Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2020